Hizmet-ticaret sektöründe yüksek enerji tüketimi: 501 bin terajul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet - ticaret sektöründe 2024 yılında toplam nihai enerji tüketimi 501 bin 104 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,9 ile "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,0 ile "kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" ve yüzde 15,0 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektörleri takip etti.

ELEKTRİK 286 BİN 867 TERAJUL İLE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Hizmet - Ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 57,2 ile elektrik, yüzde 33,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 75,7 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 14,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,8 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

VERİ MERKEZLERİNDE ELEKTRİK TÜKETİMİ 645 GWH OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; veri merkezlerinde 2024 yılında tüketilen elektrik miktarı 645 GWh oldu.