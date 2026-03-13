Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,7 arttı.

