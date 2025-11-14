Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:37

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,1 arttı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı.

