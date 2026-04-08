Hollandalı bankadan şaşırtan yuan çıkışı
Giriş Tarihi: 8.04.2026 15:12 Son Güncelleme: 8.04.2026 15:13

Hollandalı bankadan şaşırtan yuan çıkışı

ABD ve İran arasındaki ateşkes konusunda mutabakata varılmasıyla ING dolar/yuan tahminlerini değiştirerek yeni beklentilerini iyimser senaryolar üzerine kurdu.

Ateşkes haberi dolar/yuan kuru üzerindeki baskıyı kaldırırken ING Global, döviz tahminlerini revize etti. Banka, USD/CNY için yeni tahmin bandını eski iyimser senaryosu olan 6,70-7,05 aralığında belirlediğini açıkladı.

Bankanın USD/CNY tahmini ise 6,75 seviyesine indirildi. Önceki baz senaryo bandı 6,85-7,25 düzeyinde seyrediyordu.

Bankanın notunda CNY'nin beklenenden daha kuvvetli bir performans sergilediği ifade edildi. Para biriminde olumsuz bir seyrin yaşanması için güçlü enflasyonist baskının artması ve Çin'in iç talebi canlandırma çabalarının yetersiz kalması gibi yeni tetikleyicilere ihtiyaç duyulacağı hatırlatıldı.

