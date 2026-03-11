Hollandalı şirketlerden Türkiye’ye 34 milyar dolarlık yatırım

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki ilişkiler istikrarlı ve çok boyutlu bir şekilde güçlenerek gelişimini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda 2 milyar 863 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında 14 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatının 2025 yılında yaklaşık 7,2 milyar dolara ulaştığını ve Hollanda'nın en fazla ihracat yapılan 9'uncu ülke konumunda yer aldığını gösterdi.

Bu olumlu seyrin 2026 yılında da devam ettiği görülürken, TİM verilerine göre, yılın ilk ayında Hollanda'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 580 milyon doların üzerine yükseldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaretteki olumlu seyri değerlendiren Joep Wijnands, Hollanda'nın 2025'te 2,8 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ve bu konumunu sadece geçen yıl değil, uzun yıllardır koruduğunu söyledi.

Hollandalı şirketlerin 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 34 milyar dolar yatırım yaptığını belirten Wijnands, şöyle konuştu:

"Bu rakam, Türkiye'ye yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17'sine tekabül etmektedir. Türkiye'de kayıtlı Hollanda menşeli 3000'den fazla şirket bulunmaktadır. Bu etkileyici eğilimde birçok faktör rol oynamaktadır. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, son derece avantajlı bir coğrafi konuma sahiptir. Bu konum, Türkiye'yi Avrupa'dan Orta Doğu ve Orta Asya'ya çift yönlü bir geçiş kapısı hâline getirmektedir. Nitelikli iş gücü ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Hollandalı şirketlere önemli fırsatlar sunmaktadır."

Hollanda'nın da Türk yatırımcılar için en popüler destinasyonlardan biri olduğunun altını çizen Wijnands, ülkesinin Avrupa'ya açılan bir kapı olarak uluslararası işletmelere sunduğu stratejik konumu ile girişimciler için cazip ekosistemi sayesinde, birçok Türk şirketi ve finans kuruluşunun Hollanda'ya yatırım yaptığını ifade etti.

Wijnands Hollanda'daki yarım milyonu aşkın Türk toplumunun da bu çift yönlü yatırım rakamlarında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.