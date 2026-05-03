Hong Kong’dan Türkiye’ye uzanan işbirliği

WEB3 teknolojilerinin küresel ölçekteki en önemli aktörlerinden Moca Network, online biletleme platformu Biletinial ile stratejik iş birliği gerçekleştirdi. Hong Kong
merkezli Animoca Brands'ın amiral gemisi konumundaki Moca Network, dünyanın en büyük zincirler arası merkeziyetsiz dijital kimlik ağını inşa ediyor. Açıklanan bu iş birliği, kültür ve eğlence sektöründe dijital kimlik ve on-chain biletleme çözümlerini ana akım tüketici hizmetlerine taşıyan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu iş birliğiyle 6 milyon kullanıcı, doğrulanabilir kimlik verileriyle güvenli ve kişiselleştirilmiş biletleme deneyimine kavuşacak. AIR Kit entegrasyonu sektörün finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlanacak.