HSBC’ye 300 milyon dolarlık zimmet suçlaması

MERKEZİ Londra'da bulunan, çok uluslu küresel yatırım bankası HSBC, Fransa'nın başkenti Paris'te bir soruşturmaya konu oldu. Fransız savcılar, 1993 ile 2023 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası'na başkanlık eden Riad Salame'nin zimmetine para geçirmesine yardım ettiği iddiasıyla HSBC'nin İsviçre şubesi hakkında ön soruşturma başlattı. HSBC'nin İsviçre'deki iştiraki, eski Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salame'nin ülkenin merkez bankasından 300 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirmesine yardım etmekle suçlanıyor. Paris mali savcılığı, İngiltere merkezli Avrupa'nın en büyük bankasının, kamu fonlarının kötüye kullanımı, güveni kötüye kullanma ve kamu görevlisine rüşvet verme gibi suçları işlemek için komplo kurma iddialarıyla ilgili olarak soruşturulduğunu açıkladı.

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