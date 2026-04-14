HSCB’den stagflasyon uyarısı

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki risklerinin arttığını ifade eden HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson, küresel enerji akışının yeniden tesis edilmesinin bölgede bir barış anlaşmasına varılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Jeopolitik belirsizlik devam ettiği sürece enerji piyasalarının baskı altında kalmaya devam edeceğini açıklayan Nelson, küresel petrol ve gaz akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintilerine yönelik endişelerin etkisiyle petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın seyrettiğini hatırlattı.

STAGFLASYON ENDİŞESİ

Nelson, savaşın etkilerinin henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığını küresel büyüme, ticaret ve enflasyon tahminlerine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Enerji maliyetlerindeki artışın genel enflasyonu körüklerken aynı zamanda ekonomik faaliyeti baskıladığı, bu durumun stagflasyon riskini ve kalıcı enerji kesintisi ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nelson, piyasa faizlerindeki artışın tetiklediği sıkı finansal koşulların, enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam etse bile ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarını bu yıl faiz artırımı konusunda beklemede tutabileceğini öngördü.