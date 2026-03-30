HUBrica Hızlandırma Programı’nın 3. dönem başvuruları başladı

Girişimcilik ekosistemine finansal desteklerin ötesinde, sunduğu güçlü programlarla yön veren Halkbank'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent iş birliği ve dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek'in bilgi birikimiyle hayata geçirdiği HUBrica Hızlandırma Programı'nın yeni dönem takvimi belli oldu. Fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan programın 3. dönem başvuruları, 10 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Girişimcilerin iş geliştirme, satış, yatırım alma ve küresel pazarlara açılma süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla tasarlanan HUBrica Hızlandırma Programı kapsamında girişimciler; eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteklerinin yanı sıra workshoplara katılma, Halkbank yöneticileriyle bir araya gelme, Banka ile iş birliği fırsatları yakalama ve küresel ağlara erişim gibi çok yönlü imkânlardan yararlanabiliyor.

Program kapsamında girişimciler, İTÜ Çekirdek'in sunduğu geniş olanaklardan da faydalanarak 80'den fazla yatırımcıya doğrudan ulaşma fırsatı bulacak. Ayrıca 500'ü aşkın profesyonelden oluşan mentör havuzuna erişim ile ödeme ve bulut sistemleri ile muhasebe desteklerini içeren 45'ten fazla özel ayrıcalıktan yararlanacak. Bununla birlikte, İTÜ ARI Teknokent'in güçlü ekosistemi sayesinde networking etkinliklerine katılabilecek girişimciler, değerli bağlantılar kuracak ve küresel ölçekte büyümeyi destekleyen fırsatlara da ulaşabilecekler.

Bankanın ve İTÜ Çekirdek'in web sitesi üzerinden yapılacak başvuru sürecinin ardından programa seçilecek girişimciler için Haziran 2026'da "Kick-Off" etkinliği gerçekleştirilecek. 3 haftalık yoğun bir eğitim ve gelişim sürecinin ardından Eylül ayında "HUBrica Söyleşileri" ile devam edecek olan program, Ekim ayındaki "Demo Day" etkinliğinde girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmesiyle sona erecek.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde yatırımcılar, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve kamuoyunun karşısına çıkma fırsatı da yakalayacak.

