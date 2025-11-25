HÜRJET’te üç koldan yoğun mesai: Test, seri üretim ve ihracat hedefte

GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

13,6 metre uzunlukta, 4,1 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. HÜRJET, 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabilecek.

Test sürecinde farklı kamuflajlara sahip 2 HÜRJET'in kol uçuşu ve ilerde bir parçası olacağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in yaptığı uçuş büyük ilgi gördü.