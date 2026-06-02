Hürmüz Boğazı için yeni düzenleme! İran tüm gemi geçişlerini izne bağladı

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTROL MEKANİZMASI GÜÇLENİYOR

İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini artırmaya yönelik adımlar attığı görülüyor.

Geçen ay İran tarafından kurulduğu açıklanan "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi", boğazdaki gemi geçişlerini kontrol etmek ve gelecekte uygulanması planlanan ücretlendirme sistemini yönetmek amacıyla oluşturuldu.

Yeni uygulamayla birlikte İran'ın, boğazdan geçen ticari gemiler üzerindeki denetim kapasitesini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

GÜVENLİ GEÇİŞ ÜCRETİ GÜNDEMDE

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, savaş sonrası dönemde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemenin İran Meclisi'nde görüşülerek yasalaştırılmasının beklendiği belirtiliyor.

Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için yeni mali yükümlülükler gündeme gelebilecek.

ENERJİ TİCARETİNİN KALBİ

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir deniz yolu olarak öne çıkıyor.

Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz, başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın en büyük enerji ihracatçılarının uluslararası pazarlara erişiminde kritik rol oynuyor.

Bu nedenle bölgede alınan her yeni karar, enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından yakından takip ediliyor.

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Öte yandan ABD, Mayıs ayı başında kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'ne (PGSA) yeni yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

