Hürmüz Boğazı riski: Japonya stratejik petrol rezervlerini yeniden kullanabilir

ENERJİDE ORTA DOĞU BAĞIMLILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya, petrol talebinin yaklaşık yüzde 95'ini Orta Doğu'dan sağlıyor. Bu yüksek bağımlılık, küresel krizlere karşı ülkeyi daha hassas hale getiriyor. Japonya, bu çerçevede mart ayı sonunda ulusal rezervlerinden piyasaya petrol sunmaya başlamıştı.

KÜRESEL PETROL SALIMINA KATKI SAĞLADI

Söz konusu adım, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve toplamda 400 milyon varile ulaşan küresel petrol ve yakıt salımının bir parçası olarak hayata geçirildi.