Hürmüz Boğazı’nda sular durulmuyor! Gemi trafiği %10 azaldı

Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan ve piyasaların odağındaki Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENEBİLİR

ABD ve İran'ın Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki endişeleri körükledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu.

Azizi, "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES SONRASI GEMİ GEÇİŞLERİNDE İYİLEŞME OLMADI

Hürmüz Boğazı'ndan 1-27 Şubat'ta günlük ortalama 129 gemi geçiş yaparken boğazdaki trafik savaşın başlamasının ardından yüzde 90'dan fazla düşüş gösterdi.

Öte yandan, ABD ve İran arasında 8 Nisan itibarıyla Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ardından, boğazdaki trafikte iyileşme görülmedi.

MarineTraffic'ten alınan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'ndan 8-12 Nisan'da toplam 55 ticari gemi geçişi kaydedilirken bunların 29'unun yüklü olduğu görüldü.

Bu tarihteki trafik, önceki 5 günlük dönemde boğazdan geçen 61 gemiye göre yüzde 10 azaldı.

Ateşkesin ardından boğazdaki trafiğin önemli kısmını İran bağlantılı ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler oluştururken, bu gemilerin çoğu İran'ın limanlarından hareket etti.

Veriler, savaşın başından itibaren İran'ın petrol ihracatının günlük yaklaşık 1,5-2 milyon varil seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor.

EN YOĞUN GÜN 11 NİSAN

Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin varış noktalarını Umman, Çin, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Brezilya başta olmak üzere Asya ve Latin Amerika ülkeleri oluşturmaya devam etti.

Boğazda ateşkes sonrası en yoğun trafik 14 geminin geçtiği 11 Nisan'da gerçekleşti.

TankerTrackers.com verilerine göre, 11 Nisan'da 2 milyon varil Irak ham petrolü ve 2'şer milyon varil Suudi Arabistan ham petrolü taşıyan 3 büyük tanker, boğazdan geçen gemiler arasında yer aldı. Bu gemilerin biri Yunan, diğer ikisinin Çin sahipli olduğu görüldü.

Söz konusu ülkeler, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan beri boğazdan geçen gemilerin ana destinasyonlarını oluşturuyor.