Hürmüz krizi derinleşiyor! Üretim azaldı, petrol devi ’felaket olur’ diyerek uyardı

ÜRETİM GİDEREK AZALIYOR

Bölge ülkelerinde arz kesintisine yönelik rakamlar da ortaya çıktı. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varil ile en sert kesintiyi yapan ülke oldu. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 milyon ile 2,5 milyon varil arasında düşürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında bir azalışa gitti. Kuveyt ise günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguluyor.