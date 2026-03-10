Hürmüz krizi derinleşiyor! Üretim azaldı, petrol devi ’felaket olur’ diyerek uyardı

İran ile İsrail-ABD arasında hızla tırmanan savaş nedeniyle enerji piyasası alt üst oldu. Hürmüz Boğazı'ndan kargo gemilerinin geçemediği her an petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Bölge ülkeleri üretimde kısıtlamaya giderken, Petrol devi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser'den taraflara uyarı geldi.
PETROL FİYATLARI SERT DALGALANIYOR
Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve üretim sahalarındaki aksama nedeniyle bir günde yüzde 25'i geçen artışla 119 doları aşan petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervleri devreye alacağına yönelik beklenti ile yüzde 17.4 düşüş ile 98 dolara indi.
ÜRETİM GİDEREK AZALIYOR
Bölge ülkelerinde arz kesintisine yönelik rakamlar da ortaya çıktı. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varil ile en sert kesintiyi yapan ülke oldu. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 milyon ile 2,5 milyon varil arasında düşürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında bir azalışa gitti. Kuveyt ise günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguluyor.
PETROL DEVİ UYARDI: FELAKET OLUR
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, yaşanan krizin bir an evvel çözülmesi için çağrı yaptı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından kaynaklanan aksaklığın ne kadar uzun sürerse, küresel ekonomi için sonuçların o kadar vahim olacağını söyleyen Amin Nasser, "Geçmişte aksaklıklarla karşılaştık, ancak bu, bölgenin petrol ve doğalgaz endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz" yorumunu yaptı.
Petrol devinin CEO'su, "Bölgedeki insanların karşı karşıya kaldığı artan risklerden endişe duyuyorum," diyerek Batı Asya'daki önemli enerji koridorlarındaki artan istikrarsızlığa atıfta bulundu.