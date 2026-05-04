Hürmüz krizi LNG piyasasını sarstı: Son 2 yılın en düşük seviyesi

Orta Doğu'da süren çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki enerji geçişini neredeyse durdurması, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını sert şekilde etkiledi. Verilere göre Nisan ayında dünya genelinde LNG sevkiyatları yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu miktar, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

HÜRMÜZ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatlar büyük ölçüde kesildi. Şubat ayı sonundan itibaren yalnızca tek bir yüklü sevkiyatın gerçekleştiği bildirildi. İran ile ABD arasındaki karşılıklı abluka, boğazdaki hareketliliği neredeyse tamamen durdurdu.

KATAR'DAKİ KESİNTİ ARZI ZORLADI

LNG piyasasının kilit üreticilerinden Katar'da Mart ayında dünyanın en büyük LNG tesislerinden birine yönelik saldırı sonrası üretim durdu. Tesislerde meydana gelen hasarın giderilmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Katar, Hürmüz'e bağımlı olmayan alternatif güzergâhlar üzerinden sınırlı sevkiyatını sürdürürken, yaşanan kayıplar diğer bölgelerdeki üretim artışlarıyla kısmen dengeleniyor.

KUZEY AMERİKA DEVREYE GİRDİ

ABD ve Kanada'daki üretim artışı, küresel arz daralmasının etkisini hafifletti. Bu gelişme sayesinde Nisan ayında LNG teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 7 geriledi.

YENİ KAPASİTE SİNYALİ

ABD'de bulunan Golden Pass LNG tesisinin ilk kargosunu göndermesi, küresel arz tarafında yeni kapasitenin devreye alınmaya başladığını gösterdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör