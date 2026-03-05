Hürmüz krizi ticarette rotayı değiştirdi! Tankerler Ümit Burnu’na yöneldi, maliyetler katlanacak

TESLİMAT SÜRELERİ UZAYABİLİR

Ümit Burnu rotasının tercih edilmesi küresel tedarik zincirlerini de etkileyebilir.

Analizlere göre bu rota kargoların teslimat süresini 10 ila 20 gün uzatırken, deniz taşımacılığı maliyetleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

KÜRESEL PETROLÜN YÜZDE 20'Sİ BU BOĞAZDAN GEÇİYOR

Basra Körfezi'nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi üzerinden küresel pazarlara bağlayan kritik bir geçit olarak öne çıkıyor.

S&P Global Energy verilerine göre küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan taşınıyor. Günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol Hürmüz üzerinden dünya piyasalarına ulaşıyor.

Bu petrolün 5,3 milyon varilini Çin, 2 milyon varilini Hindistan, 1,7'şer milyon varilini Japonya ve Güney Kore satın alıyor.

DEPOLAR DOLUYOR, ÜRETİM KESİNTİLERİ GÜNDEMDE

Boğazdaki aksama petrol üreticilerini de zorlamaya başladı. Gemiler üretimin devam edebilmesi için Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na yönelirken, burada günlük yüklemeler 2,44 milyon varile ulaştı.

Irak Petrol Bakanlığı ise tankerlerin bölgeye girememesi ve depolardaki stokların kritik seviyeye çıkması nedeniyle Rumeyle sahasında üretimi durdurma kararı aldı.

JP Morgan analistleri, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın 21 gün sürmesi halinde petrol üretim tesislerinde kapanmaların başlayabileceği uyarısında bulundu.

LNG PİYASASINDA YENİ REKABET

Hürmüz Boğazı aynı zamanda küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik bir güzergâh konumunda.

Ancak İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracının Katar'daki Ras Laffan LNG tesisini hedef almasının ardından üretimin durdurulması, küresel LNG arzına yönelik endişeleri artırdı.

S&P Global Energy analisti Ross Wyeno, Katar ve BAE'deki üretim kesintilerinin LNG piyasasında önemli bir dengesizlik yaratabileceğini belirterek, ABD'nin esnek LNG arzı sayesinde boşluğu doldurabilecek en önemli tedarikçi olduğunu ifade etti.

Wyeno, ABD'den çıkan LNG kargolarının yüksek fiyatlar nedeniyle Avrupa yerine Asya'ya yönelmesinin Avrupa'nın gaz depolama planlarını da zorlaştırabileceğini söyledi.

Nitekim Avrupa'ya gitmesi planlanan bir LNG tankerinin fiyat artışlarının ardından rotasını değiştirerek Asya'ya yöneldiği tespit edildi.