Hürmüz’de 47 yıl sonra ilk! İran her gemiden 2 milyon dolar alacak, resmi çalışma başladı

Dünya petrol üretiminin ve ticaretinin yüzde 35'nin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, 47 yıl sonra kritik noktadan geçiş ücreti almaya başlıyor.

YASA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fars ve Tasnim haber ajanslarının bildirdiğine göre İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını yasalaştırmaya çalışıyor. Parlamento Sivil İşler Komitesi başkanının bir yasa taslağının hazırlandığını ve kısa süre içinde yasama organının hukuk ekibi tarafından son haline getirileceğini söylediği belirtildi.

Yetkili, hazırlanan plana göre İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini sağlamak için ücret toplaması gerektiğini ifade etti.

HER GEMİ GEÇMEK İÇİN 2 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Tahran yönetiminin tek taraflı olarak hazırladığı düzenlemeye göre Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilerden geçiş ücreti olarak 2 milyon $'a kadar ödeme talep edilebilinecek.

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi daha önce ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtmişti. Burucerdi, İran'ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı'nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söylemişti.