Hürmüz’de alarm: Gemi trafiği savaş sonrası dibe vurdu

SALDIRI SONRASI GEÇİŞLER KESKİN DÜŞTÜ

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, savaş öncesinde boğazdan günlük ortalama 138 gemi geçiyordu. Ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları sonrası güvenlik risklerinin artmasıyla bu sayı hızla geriledi. Saldırıların başladığı gün 84 gemi geçiş yaparken, ertesi gün sayı 16'ya kadar düştü ve sonraki günlerde de düşük seviyelerde kaldı.

GEÇİŞ YAPAN GEMİLERİN ÇOĞU BOŞ

Mart ayının ilk 23 gününde boğazdan geçen 144 geminin 76'sını sıvı yakıt tankerleri, 53'ünü kuru yük gemileri ve 15'ini LPG tankerleri oluşturdu. Sıvı yakıt tankerlerinin sadece 43'ü dolu şekilde ilerlerken, kuru yük gemilerinin büyük bölümünün boş olduğu belirlendi.

ROTALAR DEĞİŞTİ, GEÇİŞLER SINIRLI KALDI

İran'ın boğazı bazı gemilere fiilen kapatmasının ardından birçok gemi alternatif rotalara yöneldi. Geçiş izni verilen tankerlerin ise çoğunlukla Çin, Hindistan, Güney Kore ve Singapur bağlantılı olduğu görüldü.

"ZOMBİ GEMİ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede ayrıca kimliğini değiştirerek ilerlediği belirtilen bir LNG tankerinin 20 Mart'ta boğazdan geçtiği ve daha sonra sinyalini kapattığı tespit edildi.