Hürmüz’de ’arka kapı’ ticareti! İran’dan petrol ticareti için yeni ödeme şartı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki enerji sevkiyatı krizi, 6. haftada tarafların ateşkes ilan etmesiyle sona erdi. İran, dünya ticaretinin bel kemiği olan Hürmüz Boğazı'nı geçici de olsa yeniden kargo gemilerinin geçişine açtı.
Savaş zamanı Hürmüz'den geçiş için dolar yerine Çin para birimi Yen kabul eden Tahran yönetimi, ateşkes sürecince yeni ödeme şartı getirmeye hazırlanıyor.
İRAN BOĞAZDAN GEÇEN HER GEMİYİ KONTROL ETMEK İSTİYOR
İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times gazetesinin iddialarına göre Tahran yönetimi, iki haftalık ateşkes sürecinde geçişleri kontrol altında tutmak amacıyla tankerlerden kripto para ile geçiş ücreti talep edecek.
İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hossein yaptığı açıklamada İran'ın boğazdan geçen yükleri kontrol etmek istediğini belirtti.
"Bu iki haftalık sürecin silah transferi için kullanılmadığından emin olmamız gerekiyor" diyen Hossein, tüm gemilerin geçişine izin verilebileceğini ancak her birinin detaylı incelemeden geçeceğini vurguladı. Hosseini, sürecin zaman alacağını ve İran'ın acele etmediğini ifade etti.
BİTCOİN İLE ÖDEME ŞARTI
İran'ın planına göre tankerler, taşımakta oldukları yükü önceden e-posta yoluyla bildirecek. Yapılan değerlendirme sonrası gemilere ödeyecekleri ücret bildirilecek.
Hosseini, geçiş ücretinin varil başına 1 dolar olarak belirlendiğini, boş tankerlerin ise ücretsiz geçebileceğini söyledi. Ödeme sürecine ilişkin ise dikkat çekici bir detay paylaştı:
"Gemilere ödeme için yalnızca birkaç saniye verilecek ve bu ödeme Bitcoin ile yapılacak. Böylece işlemler izlenemeyecek ve yaptırımlara takılmayacak."
Hosseini'nin açıklamasına göre İran Hürmüz'den geçiş için 1 dolar karşılığındaki Bitcoin kabul edecek.
İZİNSİZ GEÇİŞE ASKERİ TEHDİT
Bölgede bulunan tankerlerin, İran makamlarından izin almadan geçiş yapmaları halinde askeri hedef haline gelebilecekleri yönünde uyarıldığı belirtildi. İngilizce yapılan bir radyo anonsunda, izinsiz geçiş yapan gemilerin imha edileceği ifade edildi.
HÜRMÜZ GİRİŞİNDE 400 GEMİ BEKLİYOR
Bölgede halihazırda yüzlerce tanker geçiş için bekliyor. Sektör kaynaklarına göre 300 ila 400 gemi, güvenli geçişin sağlanmasını beklerken, mevcut şartlarda günlük geçiş sayısının savaş öncesindeki 135 seviyesinden 10-15 gemiye kadar düşebileceği ifade ediliyor.