Hürmüz’de ’arka kapı’ ticareti! İran’dan petrol ticareti için yeni ödeme şartı

BİTCOİN İLE ÖDEME ŞARTI

İran'ın planına göre tankerler, taşımakta oldukları yükü önceden e-posta yoluyla bildirecek. Yapılan değerlendirme sonrası gemilere ödeyecekleri ücret bildirilecek.

Hosseini, geçiş ücretinin varil başına 1 dolar olarak belirlendiğini, boş tankerlerin ise ücretsiz geçebileceğini söyledi. Ödeme sürecine ilişkin ise dikkat çekici bir detay paylaştı:

"Gemilere ödeme için yalnızca birkaç saniye verilecek ve bu ödeme Bitcoin ile yapılacak. Böylece işlemler izlenemeyecek ve yaptırımlara takılmayacak."

Hosseini'nin açıklamasına göre İran Hürmüz'den geçiş için 1 dolar karşılığındaki Bitcoin kabul edecek.