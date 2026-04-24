Hürmüz’de yeni dönem: İran geçiş gelirlerini toplamaya başladı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hacıbabai, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilerden elde ettiği ilk geçiş ücretlerinin Merkez Bankası'na yatırıldığını duyurdu. Açıklamada, hangi gemilerden ve ne zaman ücret alındığına dair detay paylaşılmadı.

"BOĞAZ AÇILMAYABİLİR" MESAJI

Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayabileceğini ifade etti. İran'ın yaklaşımının müzakere değil, haklarını elde etmek olduğunu vurgulayan Hacıbabai, boğazdan geçen gemilerin İran'a vergi ödemesi gerektiğini dile getirdi.