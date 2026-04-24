Haberler Ekonomi Haberleri Hürmüz’de yeni dönem: İran geçiş gelirlerini toplamaya başladı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:11

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hacıbabai, Hürmüz Boğazı’ndan alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirin Merkez Bankası hesabına aktarıldığını açıkladı. Tahran, boğaz üzerindeki kontrolünü ekonomik kazanca dönüştürme adımı attı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hacıbabai, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilerden elde ettiği ilk geçiş ücretlerinin Merkez Bankası'na yatırıldığını duyurdu. Açıklamada, hangi gemilerden ve ne zaman ücret alındığına dair detay paylaşılmadı.

"BOĞAZ AÇILMAYABİLİR" MESAJI

Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayabileceğini ifade etti. İran'ın yaklaşımının müzakere değil, haklarını elde etmek olduğunu vurgulayan Hacıbabai, boğazdan geçen gemilerin İran'a vergi ödemesi gerektiğini dile getirdi.

KÜRESEL ENERJİ TRAFİĞİNDE KRİTİK ROL

Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sine ve doğal gaz akışının yüzde 35'ine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hacıbabai, bu geçiş noktasının kontrolünün İran'ın uluslararası ekonomik gücü açısından belirleyici olduğunu söyledi. İran'ın bu alandaki hâkimiyetini pekiştirdiğini belirtti.

GEÇİŞ ÜCRETİ İÇİN YASAL HAZIRLIK

Öte yandan İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına yönelik bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi. İbrahim Azizi, söz konusu düzenlemede ödemelerin İran'ın ulusal para birimi riyal üzerinden yapılmasının planlandığını açıkladı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
