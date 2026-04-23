Hürmüz’den kazandığı ilk parayı kasaya koydu

İran Meclisi Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, Loristan eyaletinde katıldığı bir programda ABD ile yaşanan gerilim, Washington yönetiminin ateşkesi uzatma talebi ve Hürmüz Boğazı'nın stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hacıbabayi, İran'a yönelik askeri seçeneklerin sonuç vermediğini belirterek, "Düşman, askeri yolla İran'a karşı zafer kazanamayacağını bildiği için ülke içinde ayrılık oluşturmayı ve iç savaş çıkarmayı hedefledi. Ancak bu plan ters tepti. İran milleti sahada tek vücut oldu. Yaklaşık 90 milyon İranlı, farklı görüş ve eğilimlere rağmen yan yana durarak ulusal birlik sergiledi ve bu sayede düşmanın planları sonuçsuz kaldı" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT VE BASKI DİLİ KULLANAN BİR ÜLKE, ENİNDE SONUNDA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALIR"

ABD'nin yenilgiyi kabul etmediği sürece her türlü müzakerenin söz konusu olmayacağını vurgulayan Hacıbabayi, "ABD'nin üstün konumdan dayattığı hiçbir müzakere kabul edilemez. Nitekim dini lider, millet ve yetkililer ABD'nin aşırı taleplerine hep birlikte 'hayır' dedi. Bu kararlı duruşun ardından dün tehdit dili kullanan ABD bugün tek taraflı olarak ateşkesin uzatılmasını talep eder hale geldi. Zira tehdit ve baskı dili kullanan bir ülke, eninde sonunda geri adım atmak zorunda kalır. ABD'nin ateşkesi uzatma talebi de bunun açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu.