Haberler Ekonomi Haberleri Hürmüz'den para toplayan İran kuruluşuna ABD'den yaptırım kararı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:15 Son Güncelleme: 28.05.2026 10:25

ABD, Hürmüz geçiş ücreti toplamak için kurulan İran kuruluşuna yaptırım kararı aldı. Trump yönetimi aynı zamanda BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu

AA Ekonomi
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran'ın kurduğu Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'NE (PGSA) yeni yaptırım kararı aldı. Bu kuruluş Tahran yönetimi tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret toplamak amacıyla kurulmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada PGSA'nın Varlık Kontrol Ofisi'nin yaptırım listesine eklendiği belirtildi. İran İslam Devrim Muhafızları ile bağlantılar gerekçe gösterildi.

Yaptırımlar gemi sahiplerine yönelik tedbirleri içeriyor. PGSA ile geçiş düzenleyen veya kuruluşa geçiş ücreti ödeyen gemi sahipleri etkilenecek. İran PGSA'yı Mayıs ayı başında kurmuştu. Amaç Hürmüz üzerindeki kontrolü resmileştirmekti.

PGSA Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim bölgesini de paylaşmıştı.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi hedef alan yaptırımları da tekrardan yürürlüğe koydu.

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon'un, 13 Mayıs'ta, Albanese'ye yönelik yaptırımların geçici olarak durdurulmasına yönelik karar vermesinin ardından, ABD Temyiz Mahkemesinin üç yargıçtan oluşan heyeti, söz konusu kararı idari olarak askıya aldı. Bu karar, federal hükümetin Albanese'ye yönelik yaptırımları tekrardan uygulamasının önünü açtı.

ABD Hazine Bakanlığının internet sitesindeki güncellemeye göre, Albanese'nin adı yeniden yaptırım listesine eklendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'nin, UCM'nin ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtmişti.

Öte yandan, Albanese, 14 Mayıs'taki açıklamasında, Washington yönetiminin kendisine uyguladığı yaptırımın ABD'de mahkeme kararıyla askıya alındığını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı da 21 Mayıs'ta Albanese'yi yaptırım listesinden çıkardığını bildirmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

