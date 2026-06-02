Hürmüz’den son 24 saatte 24 gemi geçti

İran son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 24 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

24 GEMİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE GEÇTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içinde 24 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi.

Söz konusu geçişlerin donanmanın koordinasyonu ve güvenlik denetimi altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

"KONTROL GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK" MESAJI

Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine dikkat çekilerek bölgedeki güvenlik vurgulandı.

Devrim Muhafızları açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı'nın kontrolü güçlü bir şekilde yürütülecek ve kötü niyetli yabancı güçlerin Fars (Basra) Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda yeri olmayacaktır."

STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

İran'ın açıklamaları, bölgedeki deniz güvenliği ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü bir dönemde dikkat çekiyor.

