Hürmüz’e askeri harekat masada... Avrupa’da 40 ülke Trump’a karşı harekete geçiyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki enerji sevkiyatı krizi, 6. haftada tarafların ateşkes ilan etmesiyle sona erdi. Dünya ticareti tam normale dönecek derken, İslamabad'da müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla ABD, İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldı. ABD Başkanı Trump'ın 2 hafta içinde yeniden ateşkes görüşmeleri yapılabileceğinin sinyalini vermesi barış umutlarını yeşerse de ablukanın sürmesi bölgede gerilimi tırmandırıyor. Hürmüz'deki krize karşı Avrupa bugün 40 ülke ile askeri harekatı masaya yatırmaya hazırlanıyor.
TOPLANTIYA ABD DAVET EDİLMEDİ
İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, ablukaya dahil olmanın doğrudan çatışmanın parçası haline gelmek anlamına geleceğini savunuyor. Buna karşın, kalıcı bir ateşkes ya da savaşın sona ermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek vermeye hazır olduklarını vurguluyorlar.
Toplantıya ABD ve İran davet edilmezken, Avrupalı diplomatlar olası bir çözümün her iki tarafla koordinasyon gerektireceğine dikkat çekiyor. Washington'ın ise görüşmeler hakkında bilgilendirileceği ifade ediliyor.
AVRUPA'DAN TRUMP'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Avrupa'nın bu adımı, Trump'ın eleştirilerine yanıt olacak. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada NATO'yu ve Avrupa liderlerini sert sözlerle eleştirmişti. Trump, diğer ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunarak 'gidin kendi petrolünüzü kendiniz alın" demişti. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile alay etmişti.
ASKERİ HAREKAT MASADA
Zirvede Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak bir deniz gücünün kurulması tartışılacak. Ayrıca 20 bini aşkın mahsur denizcinin güvenliği ile ticari gemilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskılar da ele alınacak. Uygun şartların oluşması halinde devreye alınmak üzere savunma odaklı çok uluslu bir askeri misyonun hazırlıkları da gündemde olacak.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Boğazın koşulsuz ve derhal yeniden açılması küresel bir sorumluluktur ve küresel enerji ile ticaretin yeniden serbestçe akmasını sağlamak için harekete geçmeliyiz." sözlerini kullandı.
Paris'teki toplantının ardından gelecek hafta İngiltere'de bir askeri planlama zirvesi düzenlenecek ve bu süreç sigorta sektörüyle yapılacak görüşmelerle desteklenecek.