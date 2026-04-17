Hürmüz’e askeri harekat masada... Avrupa’da 40 ülke Trump’a karşı harekete geçiyor

AVRUPA'DAN TRUMP'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Avrupa'nın bu adımı, Trump'ın eleştirilerine yanıt olacak. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada NATO'yu ve Avrupa liderlerini sert sözlerle eleştirmişti. Trump, diğer ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunarak 'gidin kendi petrolünüzü kendiniz alın" demişti. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile alay etmişti.

ASKERİ HAREKAT MASADA

Zirvede Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak bir deniz gücünün kurulması tartışılacak. Ayrıca 20 bini aşkın mahsur denizcinin güvenliği ile ticari gemilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskılar da ele alınacak. Uygun şartların oluşması halinde devreye alınmak üzere savunma odaklı çok uluslu bir askeri misyonun hazırlıkları da gündemde olacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Boğazın koşulsuz ve derhal yeniden açılması küresel bir sorumluluktur ve küresel enerji ile ticaretin yeniden serbestçe akmasını sağlamak için harekete geçmeliyiz." sözlerini kullandı.

Paris'teki toplantının ardından gelecek hafta İngiltere'de bir askeri planlama zirvesi düzenlenecek ve bu süreç sigorta sektörüyle yapılacak görüşmelerle desteklenecek.