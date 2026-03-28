Hürmüz’ün kapanması, gıda sistemlerini etkileyecek

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı'nda olası uzun süreli kapanmanın küresel gıda tedarikinde ciddi şok yaratabileceği uyarısında bulundu. Kesintilerin uzaması halinde gıda güvenliği risklerinin artabileceği belirtiliyor. Kuruluşun Başekonomisti Maximo Torero, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının durma noktasına gelmesinin küresel gıda sistemlerinde "Sistematik bir şok" yarattığını açıkladı. Tanker trafiğinin yüzde 90 düştüğünü belirten Torero, gübre maliyetlerindeki artışın ve lojistik krizin 2026 hasat dönemini riske attığı konusunda uyardı. Krizden en çok zarar görmesi beklenen ülkeler arasında Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan var.