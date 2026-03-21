IBAN dolandırıcılığında hedef ev hanımı ve gençler
Türkiye Barolar Birliği Bilişim ve Teknoloji Kurulu Üyesi ve Adana Barosu Siber Suçlar Komisyonu Başkanı Ali Yılmaz Katlav, son dönemde artan IBAN dolandırıcılığında özellikle gençlerin ve ev hanımlarının kolay hedef haline geldiğini belirtti. Katlav, internet ve sosyal medya üzerinden yayılan "Hesabını kullandır, komisyon kazan" gibi vaatlerle birçok kişinin dolandırıcılık şebekelerinin ağına düştüğünü söyledi. Hesabını kullandıran kişilerin suç ortağı sayıldığına dikkati çeken Katlav, "Başkaları adına bir para transferinde bulunulacağı zaman bankaya yazılı olarak bunun bildirilmesi gerekiyor. Bildirimler yapılmadığı için insanlar hem bundan sorumlu tutuluyor hem de çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı için ayrıca suç ortağı olarak bir de bundan yargılanıyorlar" diye konuştu. Katlav, kişilerin "Ben sadece hesabı verdim" demesinin onu cezadan kurtaramayacağını vurguladı. Kişinin hesabından kendisinin sorumlu olduğunun altını çizen Katlav, dolandırıcıların hesapları kullanabilmek ve karşı tarafta bir güven oluşturabilmek için kişi adına bir GSM hattı çıkardığını, mağdurları da buradan aradıklarını belirtti.
