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Giriş Tarihi: 19.1.2023 14:31 Son Güncelleme: 19.1.2023 14:31

IBAN Sorgulama - IBAN Numarası Nedir, Ne İşe Yarar, Kartın Neresinde Yazar ve Nasıl Öğrenilir?

Banka hesabı olan bireyler için önem arz eden numaralar arasında IBAN numarası yer alır. Para transferinin sağlanması için IBAN numarası gerekir. Bu nedenle pek çok insan IBAN nedir ya da IBAN numarası kartın neresinde yazar diye düşünür. Bu yazımızda sizin için IBAN ne demek, IBAN ne işe yarar, IBAN açılımı nedir gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de IBAN numarası kaç haneli ve IBAN numarası nasıl öğrenilir diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

IBAN Sorgulama - IBAN Numarası Nedir, Ne İşe Yarar, Kartın Neresinde Yazar ve Nasıl Öğrenilir?

IBAN numarası tüm dünya üzerinde kullanılan faydalı bir uygulama olarak bilinir. IBAN numaraları kişiye özel olarak oluşturulur ve bu da herhangi bir karışıklık oluşma durumunun önüne geçer. Peki, IBAN numarası kartın neresinde yazar? Bu soru her insanın merak ettiği bir konu. Gün içerisinde IBAN nedir, IBAN ne işe yarar, IBAN açılımı nedir gibi sorular araştırılıyor. Aklınızdaki IBAN ne demek, IBAN numarası nasıl öğrenilir ve IBAN numarası kaç haneli gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

IBAN Nedir ve Ne İşe Yarar?

IBAN açılım olarak International Bank Account Number olarak bilinir. Bu ifadenin Türkçe karşılığı ise Uluslararası Banka Hesap Numarası olarak yer alır. IBAN numarası, her kullanıcıya özel olarak oluşturulur. Eğer birden fazla banka hesabınız var ise; her bankadaki IBAN numaranız farklı olur. Para göndermek ya da para transfer etmek için tüm dünyada IBAN numarası kullanılır. Bu numaraların kişiye özel olarak oluşturulması, yanlış kişi ya da kişilere para transferi yapılmasının önüne geçer.

IBAN Numarası Kaç Hanelidir?

IBAN numarası 26 haneden oluşur. Bu numaranın ilk iki hanesi, ülkemizin uluslararası kodu olan TR harfleri olarak bilinir. Ardından gelen iki ve beş hane ise sırası ile kontrol basamaklarını ve banka kodunu ifade eder. Geriye kalan haneler ise müşteri hesap numarasıdır.

IBAN Numarası Nasıl Öğrenilir?

IBAN numarası banka ya da kredi kartlarının herhangi bir yüzünde yer almaz. Kartların ön yüzü üzerinde yazılı olan 16 haneli sayılar, genellikle IBAN numarası ile karıştırılır. IBAN numarası; hesap açılım esnasında banka kullanıcısına verilen hesap döküm cüzdanı üzerinde yer alır. Ayrıca IBAN numaranızı; hesabınızın bulunduğu banka şubesinden, bankanın çağrı merkezinden, bankanın internet sitesinden ya da bankanın mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

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IBAN Sorgulama - IBAN Numarası Nedir, Ne İşe Yarar, Kartın Neresinde Yazar ve Nasıl Öğrenilir?
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