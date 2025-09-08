İç pazarda güçlü toparlanma emareleri var

Berlin'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2025'te basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluşan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, iç pazarda önemli güçlü toparlanma emareleri görüldüğünü belirterek, "Enflasyonist dönem etkisinde şirketlerin şu anda operasyon kârlılıklarının yüzde 96.6'sı finansal borçları ödemeye gidiyor. Dolayısıyla bu yüksek faiz, enflasyon ortamı ve kurun sabit kalması durumu şirketlerin özellikle finansmana erişim ve finansman yükünün çok artmasına sebep oldu. Şirketlerde verimlilik olmazsa kâr düşüşü geliyor. Biz de bu kâr düşüşünü gördük. Fakat şu anda ciddi bir toparlanma var ve bunda enflasyon muhasebesi arındırılmış datalara bakarsak, hem EBITDA hem de diğer net kâr rakamlarında yukarı doğru bir çıkış eğilimi görüyoruz, pozitife geçme söz konusu. Dolayısıyla bu bir maraton. İniş çıkışlar mutlaka olur ama inme eğilimini yukarı doğru kırmış durumdayız" dedi.

YOĞUN DIŞ REKABET

Dünyada beyaz eşyada adetsel bazda yüzde 7, tüketici elektroniğinde yüzde 2.5 büyüme olduğunu anlatan Uylukçuoğlu, "Türkiye'de ihracat ve üretim datasında bir küçülme var. Bunun kaynağı aslında biraz daha dış rekabet ama tüketim verisinde bir küçülme yok. Pazarda çok radikal düşüşler görmedik" diye konuştu.