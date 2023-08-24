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Haberler Ekonomi Haberleri İdefix’in “Alışverişin Yeni Adresi” temalı reklam filmi yayında!
Giriş Tarihi: 24.8.2023 21:30 Son Güncelleme: 24.8.2023 21:32

İdefix’in “Alışverişin Yeni Adresi” temalı reklam filmi yayında!

“Alışverişin Yeni Adresi” olma hedefiyle; kırtasiyeden elektroniğe, anne-bebekten küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, yeni reklam filmini tüm Türkiye’nin beğenisine sundu.

İdefix’in “Alışverişin Yeni Adresi” temalı reklam filmi yayında!

Kurulduğu 1996 yılından itibaren başta kitap olmak üzere birçok seçenekle ziyaretçilerini buluşturan idefix; yıllar içinde ürün gamını zenginleştirerek birçok kategoriye bünyesinde yer açtı ve 2023'ün haziran ayında gerçekleştirdiği teknoloji dönüşümüyle birlikte irili ufaklı birçok girişimci ve markanın müşterileriyle buluştuğu bir platform halini aldı.

Prodüksiyonunun Kala Film, kreatif süreçlerinin Concept tarafından üstlenildiği reklam filminde ziller çalıyor, kapılar açıldığında alışveriş tutkunlarını hareketli idefix kolileri karşılıyor. Reklam filminde kırtasiyeden elektroniğe, anne-bebekten küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride ürün çeşitliliğine ve avantajlara dair fırsatların idefix'te kullanıcıları beklediğine vurgu yapılıyor.

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İdefix’in “Alışverişin Yeni Adresi” temalı reklam filmi yayında!
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