IEA Başkanı Birol uyardı: Avrupa’da jet yakıtı kritik seviyede

ENERJİ FİYATLARINDA ARTIŞ RİSKİ

Paris'teki ofisinden değerlendirmelerde bulunan Birol, krizin uzaması durumunda küresel ekonomi üzerindeki baskının artacağını söyledi. Bu sürecin; benzin, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yükseliş olarak hissedileceğini vurguladı.

ASYA ÜLKELERİ DAHA KIRILGAN

Orta Doğu enerji kaynaklarına yüksek derecede bağımlı olan Asya ülkelerinin riskten daha fazla etkileneceğini belirten Birol; Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş'i öncelikli risk grubunda gösterdi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Hürmüz Boğazı'nın yeniden işler hale gelmemesi durumunda Avrupa'da şehirler arası uçuşların yakıt yetersizliği nedeniyle iptal edildiğine dair haberlerin gelebileceğini ifade eden Birol, küresel enerji güvenliği için hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.