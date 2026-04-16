Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:20

IEA Başkanı Birol uyardı: Avrupa’da jet yakıtı kritik seviyede

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’daki gerilimin tedarik zincirini bozduğunu ve Avrupa’da yalnızca 6 haftalık jet yakıtı kaldığını açıkladı.

  • ABONE OL

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamanın küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bölgedeki gerilimin enerji arzını sekteye uğrattığını ifade etti. Birol, bu gelişmelerin Avrupa'daki jet yakıtı stoklarını kritik seviyeye düşürdüğünü söyledi.

"YAKLAŞIK 6 HAFTALIK YAKIT KALDI"

Perşembe günü AP'ye konuşan Birol, Avrupa genelinde jet yakıtı stoklarının yaklaşık 6 hafta yetecek düzeyde olduğunu belirtti.

UÇUŞ İPTALLERİ KAPIDA

Petrol arzındaki sıkıntının devam etmesi halinde havacılık sektörünün doğrudan etkileneceğini dile getiren Birol, yakın dönemde yakıt yetersizliği nedeniyle bazı uçuşların iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

ENERJİ FİYATLARINDA ARTIŞ RİSKİ

Paris'teki ofisinden değerlendirmelerde bulunan Birol, krizin uzaması durumunda küresel ekonomi üzerindeki baskının artacağını söyledi. Bu sürecin; benzin, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yükseliş olarak hissedileceğini vurguladı.

ASYA ÜLKELERİ DAHA KIRILGAN

Orta Doğu enerji kaynaklarına yüksek derecede bağımlı olan Asya ülkelerinin riskten daha fazla etkileneceğini belirten Birol; Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş'i öncelikli risk grubunda gösterdi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Hürmüz Boğazı'nın yeniden işler hale gelmemesi durumunda Avrupa'da şehirler arası uçuşların yakıt yetersizliği nedeniyle iptal edildiğine dair haberlerin gelebileceğini ifade eden Birol, küresel enerji güvenliği için hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA