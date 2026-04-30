IEA Başkanı Birol uyardı: Enerji krizi derinleşiyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın enerji ve ekonomi açısından zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Paris'te düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'nda konuşan Birol, yaklaşık 4,5 ay önce yapılan "tarihin en büyük enerji krizlerinden biri" uyarısının bugün yaşanan gelişmelerle doğrulandığını söyledi.

PETROL VE TEDARİK BASKISI

Petrol fiyatlarının 120 doların üzerine çıktığını belirten Birol, bu durumun birçok ülke ekonomisi üzerinde baskı yarattığını dile getirdi. Petrol ve gazın yanı sıra özellikle gelişmekte olan ülkeler için kritik önemdeki gübre, petrokimya ürünleri ve kükürt tedarikinde de aksamalar yaşandığını vurguladı.

KÜRESEL EKONOMİ ZORLANIYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ise Orta Doğu'daki çatışmaların sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat çekerek, fosil yakıt maliyet krizinin küresel ekonomiyi zorladığını ve stagflasyon riskinin arttığını ifade etti. Stiell, yaşanan sürecin yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırdığını belirtirken, gelişmekte olan ülkeler için finansman ihtiyacına da dikkat çekti.

