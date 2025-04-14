İGA Güvenlik dünyada birçok hava yolu şirketiyle işbirliği yapıyor

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın güvenliğini üstlenen İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, dünyanın önemli hava yollarına hizmet vermeye başladı.

Kamu ve özel sektör işbirliği kapsamında faaliyet gösteren şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan özel ruhsatla ulusal ve uluslararası alanda önemli işbirliklerine imza atıyor.

İGA Güvenlik, Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, Hırvatistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi "Croatia Airlines", Japonya'nın prestijli firması "All Nippon Airways (ANA)" ve son olarak "Uzbekistan Airways" ile işbirliği yaparak, uçak altı erişim kontrolü, seyahat belgeleri inceleme, kargo ve tedarik güvenliği gibi kritik alanlarda ilave güvenlik hizmeti sunmaya başladı.

Şirket, 2023 yılında, ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresiyle işbirliği kapsamında, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin havalimanı güvenlik personelini eğitme yetkisine de sahip oldu.

Aynı yıl, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden 67 havalimanında güvenlik personeline eğitim veren şirket, 2024'te ise birçok ülkeden 400'den fazla güvenlik görevlisini eğitti.

İstanbul Havalimanı'nın her noktasında 3 bin 800'ü aşkın eğitimli ve nitelikli personelle kesintisiz güvenlik sağlayan şirket, sektördeki liderliğini sürdürme hedefi doğrultusunda yeni hava yolu şirketleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

İGA Güvenlik, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını artırarak, global ölçekteki etkisini daha da büyütmeyi amaçlıyor.

Şirket, aynı zamanda koruma ve patlayıcı tespit köpekleri (K9) birimi gibi ileri güvenlik çözümlerinde uzmanlaşmayı ve bu alanda eğitim yöntemlerini güçlendirmeyi planlıyor.