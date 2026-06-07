İGA meslek lisesi ilk mezunlarını verdi

Geleceğin havacılık, uçak ve uzay bilimleri mühendislerini yetiştirmek amacıyla kurulan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları için tören yapıldı. Törene İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen de katıldı. Bilgen, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilen desteğin stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Bilgen, "Sevgili mezunlarımız, bugün yalnızca bir okuldan değil, havacılık sektörünün beklentilerini karşılayan birer profesyonel olarak bu alandan ayrılıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Havacılık sektörünün dayanıklılığı, güvenilirliği ve kalıcılığı temsil ettiğini vurgulayan Bilgen, öğrencilerden kariyerlerinde bulundukları her yere bu güçle tutunmalarını ve iz bırakmalarını istedi.