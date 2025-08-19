İhale yasası değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha şeffaf, verimli, hesap verebilir, uluslararası normlara uygun bir ihale yasası için çalışma yaptıklarını söyledi. Parlamentoda soru önergesi yanıtlayan Şimşek, elektronik ihale uygulamaları sayesinde tüm ihale süreçlerinin merkezi bir sistemde kayıtlı hale gelmesiyle beraber şeffaflık ve hesap verilebilirliğin arttığını, bu durumun kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağladığını kaydetti. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak yeniden tanımlanması, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayacak ve alım sürecini hızlandırarak kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması amacıyla İhale Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülmekte ve buna ilişkin teknik çalışmalara devam edilmektedir."