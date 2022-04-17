İhracat sınırdan taştı

Türkiye'nin ihracatta rekor üzerine rekor kırması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergâhlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Tüm bunlara Çin'in tekrar kapanma haberleri ile tedarikçilerini ürkütmesi de eklenince adeta Türk malları kapılardan taşar hale geldi.Özellikle Batı kapılarında ciddi bir ihracat trafiği yaşandığını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Rusya-Ukrayna sebebi ile doğu kapısı SARP kötü durumda. Batı kapıları ise Çin'e alternatif olarak Türkiye'ye yönelen AB talebi yüzünden ciddi bir yoğunluk yaşıyor" dedi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise Rusya- Ukrayna savaşında yaşanan krizin Karadeniz açısından fırsata dönüştüğünü söyledi.Gürdoğan, Rus iş insanlarının bölgedeki limanları kullanmak adına arayış içinde olduğunu belirterek, "2008 yılına kadar kullanılmakta olan Trabzon- Soçi limanını veya Adler limanına ro-ro ve yolcu gemilerinin konulması için çalışma başlattık. Bu Trabzon için bir fırsat" dedi. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kayıtlarına göre geçen yılın aynı dönemine göre Batı kapılarındaki yoğunluk miktarında bazı geçiş günlerine göre yüzde 30 yakın artış yaşıyor.Sabah'ın görüştüğü ihracatçıların ortak belirttiği nokta ise Türkiye'nin bu süreçte edindiği barışçıl imajı ile ilgili oldu. Neredeyse dünyanın kaderini etkileyecek ölçüde büyük bir savaşın diyalog ile yumuşatılmasına katkı sağlayan Türkiye ile ilgili dünyanın her yerinden kendilerine olumlu dönüşler olduğunu belirten ihracatçılar, "Her iki tarafın halkı da, iş dünyası da savaş istemiyor. Ayrıca kendi iş ve hayat rutinleri devam etsin istiyorlar. Bu hedeflerini şuan Türkiye üzerinden yapabiliyorlar ve Türkiye'nin çağrıları onlar için de umut veriyor" tespitinde bulundu.İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yonetim Kurulu Üyesi ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise şunları kaydetti: "İhracatta bu gelişmeler Türkiye'nin yakalamış olduğu fırsattan dolayı yaşanıyor. Çin'in pandemiden dolayı tekrar kapanması bunda etkili oldu. Bu gelişmeler Türkiye'ye yeni fırsatlar doğurdu. Türkiye'ye talepler gelmeye devam ediyor. Yoğunluğun yılın kalan döneminde de artarak devam edeceğini düşünüyoruz."SAVAŞIN bir soğuk savaşa dönüşme ihtimali üzerine uzun vadeli tedarik yapılanmasına gitmeye başlayan Avrupalı ve Rusça tedarikçiler daha önce birbirlerinden aldıkları malları şimdi ya Türkiye üzerinden almaya ya da Türkiye'de üretmeye çaba sarf ediyorlar. Yakın zaman önce Türkiye'nin önde gelen kurutulmuş gıda firmalarından biri ile anlaşma yapan Rus tedarikçiler Ege Bölgesi'ndeki yeni tesisin sadece kendilerine üretim yapması konusunda anlaşmaya vardılar.ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar da Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş yapıyorlar. Bu durum da sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa sebebiyet veriyor. Fakat sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun başlıca sebeplerinden biri artan ihracat rakamlarımızdır. İhracatımız geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19.8 artışla 22.7 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı. Artan kapasite kullanımı, sanayicimizin büyük ölçüde ihracata yönelik çalışması sınır kapılarımızda planlanandan fazla yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Artan dış ticaret hacmiyle beraber yeni sınır kapılarının açılmasına ihtiyaç devam ediyor" dedi.Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bu yıl ise ilk çeyrek ihracatımız 7.5 milyar dolara ulaşarak yüzde 40'ın üzerinde büyüdü. Şubat ayında ihracatını en çok artıran sektör olurken, mart ayında en çok ihracat yapan sektör olarak birinci sıraya yükseldik. Bu başarı bizlere gurur veriyor. Bu yıl 28 milyar dolar hedefimizi aşmak için tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz" diye konuştu.