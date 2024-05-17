İhracat, Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat açıklamalarda bulunuyor

Özel oturum sonrası program TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşması ile devam edecek. Zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panel katılımcıları Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz olacak. Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebiliyor.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz dış ticaret açığını azaltmak.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.

İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gümrüklere talimat vererek uygulamaya başladık. Dünyada bu konuda Türkiye tek konumda.

2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaret yapılmamaktadır."

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