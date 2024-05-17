Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracat, Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat açıklamalarda bulunuyor
Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:24 Son Güncelleme: 17.5.2024 10:47

İhracat, Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat açıklamalarda bulunuyor

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlıyor.

İhracat, Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat açıklamalarda bulunuyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlıyor.

TÜRKİYE İHRACAT SEFERBERLİĞİ ZİRVESİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özel oturum sonrası program TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşması ile devam edecek. Zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panel katılımcıları Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz olacak. Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebiliyor.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz dış ticaret açığını azaltmak.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.

İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gümrüklere talimat vererek uygulamaya başladık. Dünyada bu konuda Türkiye tek konumda.

2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaret yapılmamaktadır."

Ayrıntılar geliyor...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracat, Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat açıklamalarda bulunuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA