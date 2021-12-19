İhracata 100 milyon dolar katkı sağlayan ODS’den Ankara’ya yeni ofis

ODS Consulting Group, 2021 yılında 200'den fazla işletmenin ihracatına 100 milyon dolarlık katkı sağlamasının ardından 2022'ye Ankara'daki yeni ofisiyle giriş yapıyor.

8 ülkede, 400'e yakın aktif müşterisine uluslararası iş geliştirme ve ihracat danışmanlık hizmetinden hibe ve destek yönetimi danışmanlığına, kurumsal gelişim danışmanlık hizmetlerinden üretim danışmanlığına kadar pek çok alanda profesyonel bakış açısı ve danışmanlık hizmeti sunan ODS Consulting Group'un Ankara'daki yeni ofisinin açılışı, başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti. Next Level'daki açılışta şirket temsilcilerine sektöre ilişkin görüşlerini aktaran ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Seçkin, konuşmasında öncelikle Türkiye'deki yatırım fırsatlarına değindi.

"2022'DE TÜRKİYE HER ALANDA İHRACATIYLA ÖN PLANDA YER ALACAK"

Seçkin, başkentte danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümleri yeni ofislerinde sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek; sektörel değerlendirmelerde de bulundu.

İşletmelerin son dönemde özellikle yurt dışı pazarlara yöneldiklerini ve Türkiye'nin global tedarik zincirinde önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Seçkin; "Türkiye ihracatını her geçen gün artırmaya devam ediyor. ODS olarak, 2021 yılı içinde 200'ü aşkın işletmenin ihracatına 100 milyon dolarlık katkı sağladık. Yıl sonu verilerine göre 182 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırılmasında önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Seçkin; ODS olarak, 2021 yılı içinde 200'ü aşkın işletmenin ihracatına 100 milyon dolarlık katkı sağladıklarını anımsatarak; "2022'de Türkiye her alanda ihracatıyla ön planda yer alacak" diye konuştu.

ODS CONSULTİNG GROUP'TAN İHRACATA 100 MİLYON DOLARLIK KATKI

Başkentte danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümleri yeni ofislerinde sunacak olmaktan mutluluk duyacaklarını kaydeden Seçkin, işletmelerin son dönemde özellikle yurt dışı pazarlara yöneldiklerini ve Türkiye'nin global tedarik zincirinde önemli bir noktaya geldiğini vurguladı. "Türkiye ihracatını her geçen gün artırmaya devam ediyor. ODS olarak, 2021 yılı içinde 200'ü aşkın işletmenin ihracatına 100 milyon dolarlık katkı sağladık. Yıl sonu verilerine göre 182 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırılmasında önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyoruz" diye konuşan Seçkin, 2022'de Türkiye'nin her alanda ihracatıyla ön planda yer alacağını belirtti. Seçkin, 2022 yılında öne çıkacak olan sektörlerin başında ise enerji, ilaç, teknoloji ve e – ticaret alanlarının gelebileceğini aktardı.

"2021'DE, YAKLAŞIK 450 PROJEDE ÇÖZÜM ORTAĞI OLDUK"

200'ü aşkın profesyoneli bünyesinde barındıran ODS Consulting Group'un tüm bölgelere yönelik yatırımlarını artırdığını söyleyen Seçkin, yeni ofis yatırımının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"ODS olarak, 2021 yılının başlangıcından bu yana yaklaşık 450 projede çözüm ortağı olmayı başardık. 2022 yılında tüm bölgelerimizde büyümeyi, global yapımızı güçlendirmeyi ve 300 kişilik kadroya ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni hizmet alanları ile hizmetlerimizin sayısını ve niteliğini artırarak çözüm ortaklığı sağladığımız alanları genişletmek ilk hedefimiz olacak."

PROFESYONELLER ODS CONSULTİNG GROUP'TA

2009 yılında ODS Danışmanlık adıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonel bakış açısını gidermek üzere kurulan ODS Consulting Group, "hibe - teşvik programları, proje yazımından proje yönetimine, uluslararası iş geliştirme ve ihracattan işe alım ve yetenek yönetimine, mühendislik ve teknoloji danışmanlığından kurumsal gelişime, Turquality'den tedarik zinciri ve satın almaya kadar birçok alanda uluslararası danışmanlık hizmeti veriyor, gelişen ve değişen trendler doğrultusunda hizmetlerine her geçen gün farklı ve yenilikçi bakış açıları ekliyor. Müşterilerinin faaliyetlerine entegre bir fonksiyon yapısıyla çözüm ortağından fazlası olma, değer yaratan hizmet ve yenilikçi projelerle kar maksimizasyonuna doğrudan katkı sağlama misyonuna sahip ODS Consulting Group; Türkiye'deki işletme yönetimine ve ekonomik yapıya hakimiyetle sektörde faaliyet gösteren en büyük ulusal marka olma ve edinilen bilgi birikimiyle dünyadaki danışmanlık sektörüne yön verme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.