İhracata kadın eli değdi

Devletin destekleri kadınların Türkiye ihracatındaki ağırlığını artırdı. Kadın çalışanların ihracata katkısı 60.1 milyar dolara, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatındaki katkısı 22.2 milyar dolara, karar verici konumdaki kadınların katkısı ise 29.6 milyar dolara yükseldi. Kadın çalışanların ihracat değerine en fazla katkı sunduğu ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu. Faaliyet illerine göre kadın çalışanların payının en yüksek olduğu ilk 5 il ise yüzde 59.6 ile Giresun, yüzde 50 ile Van, yüzde 45.9 ile Trabzon, yüzde 45.8 ile Edirne ve yüzde 44.7 ile Tokat olarak kayda geçti.
60.1 MİLYAR DOLAR
Ticaret Bakanlığı'nın kadınların dış ticarette artan rolünü ortaya koyan "Kadınların İhracattaki Rolü ve Katkısının Analizi" başlıklı raporuna göre, ihracat yapan firmalarda çalışan kadınların oranı, 2013'te yüzde 24 iken, 2025'te 5.1 puan artışla yüzde 29.1'e ulaştı. Kadınların 2025'te ihracata katkısı 2013 yılına göre yaklaşık 2 katına çıkarak 60.1 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracattaki payı da yüzde 23.6 oldu. Aynı yıllarda yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında kadınların payı yüzde 15.78'den 20.1'e çıktı. Kadın çalışanların payının en yüksek olduğu sektör, 2025'te yüzde 49.17 ile giyim eşyasında oldu.
ERKEKLERİ GEÇTİ
Raporda, iş dünyasında karar verici rolü bulunan kadınların (yönetici ve sermayedar) ihracata katkısı da analiz edildi. 2018'de 17.2 milyar dolar ihracat hacmine sahip karar verici rolü bulunan kadınların katkısı 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 72 düzeyinde artarak 29.6 milyar dolar hacme ulaştı. Yönetici ve sermayedar kadınların toplam ihracat katkısındaki yüzde 72'lik artış, aynı dönemde karar verici rolü bulunan erkeklerin ihracat katkısındaki yüzde 52.3'lük artışın üzerinde gerçekleşti. Veriler, kadınların Türkiye'nin ihracat ekosistemindeki konumunun her geçen yıl daha da güçlendiğini gösteriyor. Kadın çalışanların toplam katkısındaki artış, teknoloji ihracatındaki yükseliş ve karar verici pozisyonlardaki kadınların etkisinin büyümesi; ihracatta kadınların artık daha merkezi bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.
KATMA DEĞERLİ İHRACATTA ARTIŞ
Kadınların ihracattaki etkisi, özellikle katma değeri yüksek sektörlerde daha belirgin hale geldi. Orta-yüksek ve yüksek teknolojlii ürünlerin ihracatında kadın çalışanların katkısı, 2013 yılına göre yüzde 176 artışla 22.2 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, kadınların yalnzıca geleneksel üretim alanlarında değil, bilgi yoğun, teknoloji odaklı ve yüksek rekabet gücüne sahip sektörlerde de daha güçlü biçimde yer aldğıını gösteriyor. Türkiye'nin ihracatta nitelik dönüşümünü hedefleyen politikaları açısından bu gelişme, dikkat çekici bir gösterge niteliği taşıyor.
KİMLER DESTEK SAĞLIYOR?
TİCARET Bakanlığı, KOBİ'lerden başlamak üzere her seviyede ihracatçıya, hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar çeşitli destekler sağlamayı sürdürüyor. Kadın girişimcilerin de yararlandığı bu desteklerle, ihracatçı firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ülkenin yüksek katma değerli ihracat yapısına kavuşturulması, ihracatçıların yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı benimsemesi amaçlanıyor. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında "kadın girişimci" standardına sahip şirketler için özel bir avantaj sunuluyor. Bu şirketlerin hedef ülkelere yönelik gerçekleştirecekleri pazar araştırmalarında, destek oranına 20 puan ilave ediliyor. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ekim 2021'de kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), "İGE İhracatta Kadını Destekleme Paketi" doğrultusunda bankalar aracılığıyla 6.25 milyar lira krediye karşılık gelen kefalet desteğini kadın ihracatçıların kullanımına sundu. Bugüne kadar söz konusu paketler kapsamında kadın ihracatçıların yaklaşık 670 milyon liralık kredisine kefalet desteği verildi. Ayrıca, TİM WINGS Programı kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri'ni karşılayan firmalara banka tarafından 3 yıla kadar vadeli ve uygun koşullu kredi imkânı sunuluyor.