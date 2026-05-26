İhracata kadın eli değdi

KATMA DEĞERLİ İHRACATTA ARTIŞ

Kadınların ihracattaki etkisi, özellikle katma değeri yüksek sektörlerde daha belirgin hale geldi. Orta-yüksek ve yüksek teknolojlii ürünlerin ihracatında kadın çalışanların katkısı, 2013 yılına göre yüzde 176 artışla 22.2 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, kadınların yalnzıca geleneksel üretim alanlarında değil, bilgi yoğun, teknoloji odaklı ve yüksek rekabet gücüne sahip sektörlerde de daha güçlü biçimde yer aldğıını gösteriyor. Türkiye'nin ihracatta nitelik dönüşümünü hedefleyen politikaları açısından bu gelişme, dikkat çekici bir gösterge niteliği taşıyor.

KİMLER DESTEK SAĞLIYOR?

TİCARET Bakanlığı, KOBİ'lerden başlamak üzere her seviyede ihracatçıya, hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar çeşitli destekler sağlamayı sürdürüyor. Kadın girişimcilerin de yararlandığı bu desteklerle, ihracatçı firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ülkenin yüksek katma değerli ihracat yapısına kavuşturulması, ihracatçıların yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı benimsemesi amaçlanıyor. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında "kadın girişimci" standardına sahip şirketler için özel bir avantaj sunuluyor. Bu şirketlerin hedef ülkelere yönelik gerçekleştirecekleri pazar araştırmalarında, destek oranına 20 puan ilave ediliyor. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ekim 2021'de kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), "İGE İhracatta Kadını Destekleme Paketi" doğrultusunda bankalar aracılığıyla 6.25 milyar lira krediye karşılık gelen kefalet desteğini kadın ihracatçıların kullanımına sundu. Bugüne kadar söz konusu paketler kapsamında kadın ihracatçıların yaklaşık 670 milyon liralık kredisine kefalet desteği verildi. Ayrıca, TİM WINGS Programı kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri'ni karşılayan firmalara banka tarafından 3 yıla kadar vadeli ve uygun koşullu kredi imkânı sunuluyor.