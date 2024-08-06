İhracatçılara 12 milyar dolarlık sigorta

Finansmana erişim konusunda ihracatçının elini kolaylaştıracak ürünlerin sayısı da miktarı da artıyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "2024'ün ilk yarısında 10.5 milyar dolar kredi, 11.7 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 22.2 milyar dolar destek sağlandı. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılarımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz" dedi.Yurtiçi kredi ürünleriyle ihracatçılara kısa veya orta-uzun vadeli, uygun maliyetlerle finansman imkânı sunduklarını ifade eden Güney, bunlar içerisinde ihracatçıların en önemli finansman kaynağı olan reeskont kredisinin günlük kullandırım limitinin 2023'te TCMB tarafından 10 kat artırılarak 3 milyar liraya çıkarıldığını, bu tutarın 2 milyar lirasının Türk Eximbank tarafından ihracatçılara kullandırıldığını söyledi. Güney, "Eximbank ihracat alacak sigortası ihracatçılarımız için önemli bir güvence sağlamıştır. 2024 yılının ilk yarısında ihracatçılarımızın 11.7 milyar dolar tutarındaki vadeli ihracat alacağını sigortaladık" dedi.Güney sözlerini şöyle sürdürdü: "Faiz hassasiyeti olan ihracatçılarımızın bankamız ürün ve hizmetlerinden yararlanması amacıyla Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun sigorta ve finansman ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda murabaha finansmanı ve istisna finansmanı ürünlerini hayata geçirdik. Katılım Esaslı Alacak Sigortası kapsamında ise tekafül modeli ile ihracatçılarımızın yurtdışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigortalıyoruz. İhracatçılarımıza sunduğumuz Katılım Esaslı Alacak Sigortası ile sektörde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Güney, ihracatçıların ve yurtdışında proje üstlenen firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla diğer ihracat destek kuruluşları ve bölgesel çok taraflı finansal kuruluşlar ile işbirliği içinde farklı finansman imkânları sunulmasının önünü açacak ortaklıklar kurmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Güney, bu kapsamda Afrika'nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation (AFC) ile hissedarlık anlaşması imzaladıklarını, böylece kıtanın önde gelen altyapı çözümleri sağlayıcısı AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı olduklarını kaydetti.TÜRK Eximbank Genel Müdürü Güney, son dönemde TL kredi faiz oranlarındaki artışın ihracatçıların TL kredilere olan talebini sınırladığını ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2023'te yapılan düzenleme ile reeskont kredileri faiz oranının sabit tutulması ve Türk Eximbank günlük kullandırım limitinin artırılmasının, artan TL kredi maliyetleri ortamında ihracatçılar açısından TL kredi kullanımının cazibesini korumasını sağladığını kaydetti.