İhracatçının yurt dışı marka kira ve tanıtımına devlet desteği

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda daha güçlü konum elde etmesi amacıyla yeni bir destek düzenlemesini devreye aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında satın alınan yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artık devlet destekleri kapsamına alındı.

Açıklamada, küresel ticarette rekabetin yalnızca ürün bazında değil aynı zamanda marka ve pazar hâkimiyeti üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilerek, Türkiye'nin "Made in Türkiye" markalı ürünlerle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı vurgulandı.

5973 SAYILI KARAR KAPSAMINDA YENİ DESTEK UNSURU

Bakanlık açıklamasında, ihracatçıların küresel pazarlarda elini güçlendirmek ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yeni ve stratejik bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu vizyon doğrultusunda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamı genişletilmiş, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır."

YABANCI MARKA SATIN ALAN FİRMALARA DESTEK VERİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini yürüten firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile bu markaların tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına dahil edildi.

Bakanlık açıklamasında bu adımın yalnızca finansal bir katkı sağlamayacağı, aynı zamanda ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu güçlendirecek stratejik bir vizyon sunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda şirketlerin hâlihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşteri ve pazarların hazır markalarını satın alarak ileri entegrasyon sağlamalarının destekleneceği belirtildi. Böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önü açılacak.

"MADE İN TÜRKİYE" ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ TANITIM AĞI

Açıklamada, firmaların satın aldıkları yabancı markalar aracılığıyla oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarının "Made in Türkiye" ürünleri için küresel bir tanıtım ve satış kanalı haline getirilmesinin teşvik edileceği vurgulandı.

Ayrıca satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ile küresel bilinirliği artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi sayesinde Türk markalarının yurt dışındaki rekabet gücü ve görünürlüğünün artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

TÜRK FİRMALARINI KÜRESEL MARKALARA DÖNÜŞTÜRMEK

Bakanlık açıklamasında yeni düzenlemenin ihracatçıların yalnızca üretici değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular haline gelmesini hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında Türk malı ürünlerin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçılarımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızı desteklemeye ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."