İhracatçıya desteği 15 kat artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredilerinin günlük limitinin 15 kat artırıldığını ve Eximbank'ın ihracatçılara bu yıl 53 milyar dolarlık destek sağlamasının beklendiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni adımlar attıklarını duyurdu. Şimşek, reeskont kredilerinde günlük limitin program döneminde 300 milyon TL'den 4.5 milyar TL'ye çıkarıldığını belirtti. Bakan, ihracatçılara piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle sağlanan bu kredilerin kapsamının genişletildiğini vurguladı. Ayrıca, yabancı para cinsinden reeskont toplam limitinin 1 milyar dolara yükseltildiğini ifade etti. Eximbank'ın sermayesinin de 5 kattan fazla artarak 88.4 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Şimşek, bankanın bu yıl ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasının beklendiğini söyledi. Şimşek, "Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.