İhracatçıya dört koldan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle, ihracatçılar ve katılım hassasiyeti olan firmaların uygun şartlarda finansmana erişim imkânlarını artırmak amacıyla yeni destek paketleri uygulanacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, ekonomi programı çerçevesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamındaki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bakanlık desteğiyle, ihracatçılar ve katılım hassasiyeti olan firmaların uygun şartlarda finansmana erişim imkânlarını artırmak amacıyla iki yeni destek paketi yürürlüğe girecek. Buna göre, ihracatçıları desteklemek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar lira kefalet limitli mevcut destek paketinin limiti 20 milyar liraya çıkarılacak. Yine Türk Eximbank tarafından sağlanan krediler için sunulacak ve sadece e-ihracat yapan firmalara yönelik 500 milyon lira kefalet limitli yeni bir destek paketi yürürlüğe alınacak. Destek paketinin kefalet oranı yüzde 100, yararlanıcı başına kefalet üst limiti 500 bin lira olacak.

BEŞ YILDA 118 MİLYAR KREDİ

İkinci paket de katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla yürütülecek. Buna göre, KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme harcamalarına Bakanlığın kefalet desteği ile finansman sağlanması amacıyla 4 milyar lira kefalet limitine haiz yeni bir destek paketi yürürlüğe girecek. Destek paketinin kefalet oranı yüzde 80, yararlanıcı başına kefalet üst limiti KOBİ'ler için 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olarak belirlendi. Hazine Destekli Kefalet Sistemi ile ihracatçılara yönelik önemli destek paketleri hazırlandı. Buna göre, 2020-2025 yıllarında ihracatçılara 118.8 milyar lira kredi kullandırıldı. Bu yılın ilk yarısında yürürlüğe alınan 4 yeni destek paketi ile ihracatçılar için ilave 42 milyar lira kredi imkânı oluşturuldu. Eylül ayı itibarıyla sistem kapsamında ihracatçılara yönelik 24.9 milyar lira kredi sağlandı. Bu tutar aynı dönemdeki toplam sistem kullandırımlarının yüzde 59'unu oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçılar için bugüne kadar çok sayıda finansman paketi devreye aldıklarına işaret ederek, "İhracatçılarımızı gerek Eximbank üzerinden gerekse politikalarla güçlü şekilde destekliyoruz. İhracatçımızın her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de kalıcı refah artışı için yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz" dedi.