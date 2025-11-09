İhracatçıya yeni finansman desteği

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler alıcı kredilerinin kapsamını genişletirken, ihracat konsorsiyumlarına sağlanan destekleri de güçlendiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yürürlüğe giren iki yeni destek programıyla ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaşacağını ve küresel pazarlarda rekabet gücünün artacağını söyledi.Bakan Bolat, bu düzenlemelerin Türkiye'nin "Ticaretin Yüzyılı" hedeflerine güçlü katkı sağlayacağını belirterek ihracatçıların uygun maliyetli finansmana daha kolay ulaşacağını vurguladı. Bakan Ömer Bolat, alıcı kredileri desteğinin geniş kapsamlı hale getirildiğini, bu sayede ihracatçıların küresel pazarlara daha güvenli ve rekabetçi koşullarla açılabileceğini ifade etti.Alıcı kredileri programının finansmana ulaşmada zorlanan ülkelere ticari güven sağlayacağını belirten Bolat, bu kredilerin yeni pazarlara girişte maliyet avantajı sunacağını söyledi. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli alıcı kredileri de destek kapsamına alındı. Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredilerine yönelik finansman destekleri genişletilirken, akreditifli işlemler gibi kısa vadeli modellerde de rekabetçi maliyet oranlarıyla destek sunulacak.Bolat, yurt dışındaki müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarının da alıcı kredisi finansman maliyeti desteğine dahil edildiğini açıkladı. Bu adımın ihracatçıların global ölçekte daha güvenli ve düşük maliyetli finansman olanaklarına erişmesini sağlayacağını belirtti. Bolat, "Yeni desteklerle güçlü finansman altyapısı oluşturuldu" diyerek, ihracatçıların proje ölçeğine ve hedef pazarlara göre geniş finansman imkânlarına ulaşacağını, riskli pazarlara girişte daha öngörülebilir finansal avantajlar elde edeceğini kaydetti.Küresel pazarlarda daha güçlü bir varlık gösterebilmek amacıyla en az üç şirketin oluşturduğu ihracat konsorsiyumlarına sağlanan destekler genişletildi. Yeni düzenlemeyle yurt dışı birim kiralama, temel kurulum ve konsept mimari çalışmalar ile depolama hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamına alındı. Ayrıca ihracat konsorsiyumu statüsü alan şirketlerin her bir hedef pazar için 5 yıl boyunca desteklenmesine yönelik yeni bir uygulama devreye alındı. İhracatçılar belirledikleri hedef pazarlarda uzun vadeli ve güçlü bir destek mekanizmasından faydalanabilecek.Bakan Bolat, ihracatçıların küresel rekabet gücünü artırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, ihraç ürünlerimizin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması, katma değerli ihracatın artırılması ve Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe giren bu düzenlemelerle, ihracatçılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz."