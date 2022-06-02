İhracatta 5x5 rekor

İlk çeyrekteki yüzde 7.3'lük büyümenin yarısından fazlasını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında ihracat, yüzde 15.2 artarak 19 milyara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek mayıs rakamına imza atılırken, yılın ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık değere ulaşıldı. 12 aylık ihracat ise 242.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "242.6 milyar dolara ulaşan 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, 250 milyar dolara ulaşmak adına ilk 5 ayda ihracatı 10 milyar dolar artt ırmaları gerektiğini belirterek, "250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız. Hedefimize yılı tamamlamadan ulaşacağız" diye konuştu. Mayısta ithalat yüzde 43.8 artarak 29.6 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı da yüzde 157 artarak 10.7 milyar dolara çıktı.