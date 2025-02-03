İhracatta çifte rekor

Enflasyonla mücadele ederken yatırım, üretim ve istihdam performansını korumayı sürdüren Türkiye, 2025'e de ihracat rekoruyla başladı. 21.2 milyar dolarla tarihin en yüksek ocak ayı ihracatına imza atılırken, yıllıkta da 263 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşıldı. Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Trabzon'da açıklandı.

EN YÜKSEK OCAK

2025'e ihracatta çifte rekorla başlandığına dikkat çeken Bolat, "Ocak ayında çifte rekor geldi. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek ocak ihracatımız 21.2 milyar dolara yükseldi. Bu, yüzde 5.8'lik artışa tekabül etmekte" dedi. ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin tarifeleri güçlü bir şekilde kullanacağının anlaşıldığına dikkati çeken Bolat, "Geçen yıl ocak ayında ortalama 1.09 olan parite bu yıl ocak ayında 1.04'e geriledi. Bu gerileme bize dolar bazında yaklaşık 484 milyon dolar kayıp getirdi" diye konuştu.

20 AYIN 13'ÜNDE REKOR

Son 20 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorlarının kırıldığına işaret eden Bolat, 30 milyar doların altında kalan ocak ayı ithalatındaki artışın yüzde 68'inin ara malı ithalatından kaynaklandığını ifade etti. Bolat, verilerin sanayinin hızlandığını gösterdiğini bildirerek, "Son 20 ayın 13'ünde dış ticaret açığımız azaldı. Kırdığımız bir diğer rekor, yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. 2025 Ocak ayında son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolara yükselmiştir" diye konuştu. Yıllık dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 14.6 milyar dolar azalarak, son 1 yılda ocaktan ocağa 83.7 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bolat, AB'ye ihracatın yıllık bazda 109.1 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını söyledi.

HEDEF 280 MİLYAR $

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025'e 280 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladıklarını hatırlatarak, hedefe ulaşabilmek için bu yıl ihracatı yaklaşık yüzde 7 artırmak durumunda olduklarını söyledi. Gültepe, "Otomotiv, 3 milyar dolarla 2025'e de yine ilk sırada başladı. Geçen ay 46 ilimiz ihracatını artırdı. Ocak ayında bin 90 firmamız ilk kez ihracat yaptı. 51 ülkede yüzde 50'nin, 101 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettik" dedi.



KALKINMA YOLU PROJESİ STATÜMÜZÜ GÜÇLENDİRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın üretim sürecine katkılarına değinerek, "Son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi için de çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz" dedi. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı öngördüklerini ifade eden Uraloğlu, "Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.