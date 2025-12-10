Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:33 Son Güncelleme: 10.12.2025 09:48

İhracatta güçlü performans: 41 ilin ihracatı arttı, 31 il 1 milyar dolar eşiğini aştı!

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak–Kasım dönemine ait ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, küresel ticarette korumacılığın güçlendiği, jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda 45 il ihracatını artırırken, 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 45 ilin ihracatı artarken, 31 il ihracatta milyar dolar sınırını geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 3,7 yükselerek 247,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ülkenin üretim ve dış ticaret kapasitesindeki çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Kasım ayında ihracatta öne çıkan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olurken, Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa da ikinci grupta yer alarak toplam ihracata önemli katkı sağladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ'ın kasım ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapması dikkat çekti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KOCAELİ'DEN

Kasım ayında ihracatta aylık bazda en yüksek artış Kocaeli'den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ilk beş il şöyle sıralandı:

  • Kocaeli: 361 milyon dolar
  • Ankara: 206 milyon dolar
  • Çorum: 202 milyon dolar
  • Bursa: 111 milyon dolar
  • Sakarya: 110 milyon dolar

Kasım 2025'te illerin sektörel ihracat detayları:

İstanbul:

  • Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar: 645,2 milyon dolar
  • Örme giyim ve aksesuar: 453,3 milyon dolar
  • Kazanlar, makineler: 440,5 milyon dolar

Kocaeli:

  • Motorlu kara taşıtları: 1,206 milyar dolar
  • Elektrikli makine ve cihazlar: 238,4 milyon dolar
  • Mineral yakıtlar ve yağlar: 215,6 milyon dolar

Bursa:

  • Motorlu kara taşıtları: 727,7 milyon dolar
  • Kazanlar, makineler: 341,8 milyon dolar
  • Mobilya, yatak takımları, aydınlatma ürünleri: 116,5 milyon dolar
