İhracatta güçlü performans: 41 ilin ihracatı arttı, 31 il 1 milyar dolar eşiğini aştı!

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 45 ilin ihracatı artarken, 31 il ihracatta milyar dolar sınırını geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 3,7 yükselerek 247,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ülkenin üretim ve dış ticaret kapasitesindeki çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Kasım ayında ihracatta öne çıkan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olurken, Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa da ikinci grupta yer alarak toplam ihracata önemli katkı sağladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ'ın kasım ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapması dikkat çekti.