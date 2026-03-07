İhracatta küresel rekabeti güçlendirecek yeni hamle! Katma değerli büyümenin önü açıldı

Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki "şirket ve marka alım desteği" mekanizmasının kapsamı genişletildi. Karar, ihracatçıların küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni destek unsurlarını yürürlüğe aldı.
YURT DIŞI BİRİMLERİ VE TANITIM GİDERLERİ DESTEKLENECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre
Satın alınan yurt dışı birimlerinin kira giderleri ve paylaşımlı ofis üyelik giderleri, her birim için yıllık 7,5 milyon TL'ye kadar ve %50 oranında desteklenecek.
Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, birim başına yıllık 9,5 milyon TL'ye kadar ve %50 oranında destek kapsamına alındı.
Yurt dışı birimi olmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan şirketlerin yurt dışı tanıtım ve pazarlama giderleri, yıllık 15 milyon TL'ye kadar desteklenecek.
Şirketler, tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl, kira gideri desteğinden ise her ülke için 4 yıl ve toplam 25 birim için yararlanabilecek.
İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ŞİRKET ALIMLARINA ÖZEL DESTEK
Yurt dışında ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketlerin alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık giderleri yıllık 28 milyon TL'ye kadar ve %50 oranında desteklenecek.
Kredi faiz giderleri ise:
Önceki düzenlemede bu tutar 45 milyon TL idi.
"İHRACATÇILARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRACAK"
Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel ticaretin rotasının yeniden çizildiği, rekabetin yalnızca ürün odaklı değil marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin, "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün perçinlediği ifade edildi.
İhracatçının küresel pazarlarda elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek adına söz konusu karar kapsamında yeni ve stratejik bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Ülkemizin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve tedarik zinciri kapasitesi ihracatımızın temel taşıdır. Ancak bu gücün uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulması, yalnızca ürün satmakla değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkündür. Bu vizyonla, İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen 'şirket ve marka alım desteği' mekanizmasının kapsamı genişletilerek, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır."
"KATMA DEĞERLİ BÜYÜMENİN ÖNÜ AÇILMAKTADIR"
Açıklamada, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçleri gerçekleştirilen firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin devlet destekleri kapsamına alındığı bildirildi.
Bu destekle yalnızca finansal bir katkı değil, ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyonun da ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, şirketlerimizin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamaları desteklenmekte, böylece uluslararası marka değerlerinin ülkemizin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önü açılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
"KARAR ÇATISI ALTINDAKİ ESNEK YAPIYI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Yapılan stratejik hamleyle firmaların yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını "Made in Türkiye" vurgulu ürünlerin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmesinin teşvik edileceği kaydedilen açıklamada, satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ve markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek markaların yurt dışındaki rekabet güçleri ve görünürlüklerinin artırılacağı bildirildi.
Açıklamada, düzenlemenin, ihracatçıların sadece üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu da desteklediğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştıran, İhracat Destekleri Hakkında Karar çatısı altındaki bu bütüncül ve esnek yapıyı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında Türk malı ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızın yanında olmaya ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."