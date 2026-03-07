İhracatta küresel rekabeti güçlendirecek yeni hamle! Katma değerli büyümenin önü açıldı

YURT DIŞI BİRİMLERİ VE TANITIM GİDERLERİ DESTEKLENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre

Satın alınan yurt dışı birimlerinin kira giderleri ve paylaşımlı ofis üyelik giderleri, her birim için yıllık 7,5 milyon TL'ye kadar ve %50 oranında desteklenecek.

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, birim başına yıllık 9,5 milyon TL'ye kadar ve %50 oranında destek kapsamına alındı.

Yurt dışı birimi olmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan şirketlerin yurt dışı tanıtım ve pazarlama giderleri, yıllık 15 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Şirketler, tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl, kira gideri desteğinden ise her ülke için 4 yıl ve toplam 25 birim için yararlanabilecek.