İhracatta şubat rekoru

Türkiye
'nin geçen yılki büyümesinin yarıya yakınını sağlayarak ekonominin lokomotifi haline gelen ihracat, 2022'de öncü rolünü sürdürüyor. İhracat şubatta yüzde 25.4 artarak 20 milyar dolara çıktı. Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşılırken, enerji hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95.4 oldu. 2 aylık ihracat yüzde 21.4 artarak 37.6 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış ihracat ise 231.9 milyar dolarla, 2022 Orta Vadeli Program
hedefi olan 230.9 milyar doları aştı.
GÜÇLÜ İVME SÜRÜYOR
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle
ile düzenlediği basın toplantısında şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, ihracatta 2021
yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini söyledi. Muş, ithalatın ise şubatta yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28.1 milyar dolar olduğunu ifade etti. Muş, enerji ithalatının şubatta 8 milyar dolara çıktığını kaydetti. İhracatçı firma sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Muş, "Tüm bu veriler ışığında ülkemiz, açıkça ifade etmek gerekirse, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir" diye konuştu. Güçlü ticari ilişkilerin bulunduğu Ukrayna
ve Rusya
arasında çıkan savaşın bölgedeki ekonomik aktivite ve siyasal istikrara ciddi bir darbe vurduğuna dikkati çeken Muş, gerilime yönelik proaktif bir tutum benimsediklerini söyledi.
YENİ ROTALARA ODAKLANIYORUZ
Muş, alınan tedbirleri şu şekilde özetledi: "Ukrayna-Rusya geriliminin ihracatçılarımız ve nakliyecilerimiz üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bakanlığımız bünyesinde iki ayrı masa tesis ettik. TİM, DEİK
ve ilgili sektör çatı kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde, ihracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergâhları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla 7/24 etkin bir yönetim anlayışı oluşturmuş durumdayız. Kurduğumuz bu yönetim masalarıyla ihracatçılarımızın tahsilat endişeleri ve Türk tırlarının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Bununla birlikte, tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde diğer kurumlarımız ve sektör kuruluşlarımızla birlikte, krizin farklı bölge ve sektörlere yayılmasını engellemek amacıyla teknik çalışmalar yürütüyor, alternatif taşıma biçimlerine ve rotalara odaklanıyoruz."
İHRACATIN ŞUBAT KARNESİ
1.718 firma ilk kez ihracat yaptı.
24 sektör ihracatını artırdı.
164 ülkeye ihracat arttı.
69 il ihracatını artırdı.
İhracat miktar bazında yüzde 12.4 artarak 14.1 milyon tona çıktı.
Hububat, çimento, cam, seramik ve meyve sebze mamulleri sektörleri rekor kırdı.
Türk Lirası ile ihracat yüzde 92.3 arttı.
9 ülkeye aylık ihracat rekoru kırıldı.
Bu ay ihracat yapan firma sayı 45 bin 965 oldu.
Birim ihracat değeri yüzde 12 artışla 1.42 dolara yükseldi.
250 MİLYAR $ HEDEFİNE İLERLİYORUZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin resmi olarak hayata geçtiğini anımsatarak, "Bununla beraber geçtiğimiz yıl 14 bini aşkın ihracatçımızın yararlandığı Eximbank desteklerinde, 2022 yılında 50 milyar dolar hedefleniyor. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru ilerlerken, Eximbank kaynaklarının geliştirilmesi son derece önem arz ediyor. Bu desteklerin yansımalarını ihracat rakamlarımızda da göreceğiz" diye konuştu.