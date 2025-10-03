İhracatta üçlü rekor

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla kesintisiz büyümeyi 20 çeyreğe taşıyan, işsizliği 28 aydır tek hanede tutan, enflasyonu ise 45 ayın en düşük seviyesine çeken Türkiye, ihracatta da rekor kırıyor. Eylülde yüzde 3 artışla 22.6 milyar dolara ulaşan ihracatta tarihin en yüksek eylül rakamına imza atılırken, yıllık ihracatta da 269.7 milyar dolarla rekor kırıldı. 9 aylık ihracatta da ilk kez 200 milyar dolar sınırı aşıldı. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 120.4 milyar dolara ulaştığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine eylül itibarıyla ulaşıldığını ifade etti.

28 AYIN 16'SINDA REKOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bolat, bu yılın 9 ayının 7'sinde mal ihracatında aylık artış elde edildiğini söyledi. Ocak-eylül döneminde ihracatın yüzde 4.1 artışla 200 milyar 600 milyon dolara ulaştığını kaydeden Bolat, "Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16'sında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayında bu rekorların sonuncusu oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da rekor kırdık" dedi. Bolat, eylülde ithalatın yüzde 8.8 artışla 29.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ithalattaki artışta özellikle altın ithalatının etkili olduğunu söyledi. Bolat, bu yılın 9 ayı itibarıyla hem altın hem de binek otomobil ithalatındaki artışlar nedeniyle ithalatta kısmi artış olduğunu, eylül ayında dış ticaret açığının 6.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bolat, ocakeylül döneminde dış ticaret açığının 67 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "12'nci ay itibarıyla dış ticaret açığımızın 89 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Son 28 ayın 16'sında aylık dış ticaret açığını azalttık" diye konuştu.

REESKONT MÜJDESİ

Bolat, ihracatçılara 77 ayrı program dahilinde destek sunulduğunu ifade ederek, "Bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını onların istifadesine sunabiliyoruz. Bunun yanında da İhracatı Geliştirme AŞ kefalet veriyor, 171 milyar liraya ulaştı bu kefalet. Eximbank'ın günlük reeskont kredileri, diğer özel bankalarla beraber 4 milyar. Bu ay içinde Eximbank ve Merkez Bankasının reeskont kredilerinde artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1.030 FİRMA SİFTAH YAPTI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, dokuz aylık ihracatta da ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkıldığını ifade ederek, "Toplamda 15 sektörümüz ihracatını artırırken 11 sektörümüz eksi yazdı. Eylülde bin 30 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı" diye konuştu.



2028 HEDEFİ 300 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracat odaklı politikalar ve yapısal adımlarla 2028 yılı sonunda ihracatın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçladıklarını bildirdi. Yılmaz, yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi için yürütülen politikaların sonuç verdiğini belirtti



İHRACATÇILARI DESTEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile euro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir" dedi. Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.



GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞ SÜRECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşün devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu dünyada daha da güçlü karşılık bulacak" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kacır, sanayicinin katma değerli üretim yolculuğunun sürdüğünü söyledi.



SAVUNMA REKOR TAZELEDI

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, yüzde 39 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisi ihracatının rekorlarını tazelediğini söyledi.