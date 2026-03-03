İki bakanlıktan milyonlarca çalışan için yeni istihdam desteği: 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB) tarafından hazırlanan "İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, imalat sanayisinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik sigortalılar için uygulanacak destek programına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre destek programı, 31 Aralık'a kadar korunan istihdama yönelik yürütülecek. Başvuruların alınması ve desteklerin ödenmesine ilişkin uygulama takvimi ya da esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ilan edilecek.

Destekler, Kasım-Aralık 2025 dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılında aylık bazda koruyan işletmelere sağlanacak.

Ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısı, geçen yılın kasım-aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerindeyse ilgili ayda istihdam korunmuş sayılacak.

Tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler, mobilya, kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar ve benzeri eşyaların imalatında faaliyet gösteren işletmelerden istihdamını koruyanlara, korudukları döneme karşılık aylık 30 prim gün için 3 bin 500 lira destek sağlanacak.

Bu faaliyet alanlarında yer almayan imalat sanayisi işletmelerinden KOBİ statüsünde olanlara sağlanabilecek destek tutarı, belirlenen şartlara uygun işletmenin kullandığı krediye göre hesaplanacak. Kredi tutarı, işletmenin geçen yılın kasım ve aralık aylarındaki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen iş yeri bazında prime esas kazanç toplam tutarının aylık ortalamasını geçemeyecek.

İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir kredi için 10 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Destek ödemeleri, istihdam koruma kriterinin sağlandığı ay sayısının 12'ye oranı nispetinde yapılacak.